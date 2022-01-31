Россия, США и Украина встретятся в Совете Безопасности ООН

10:30 31 Январь Киев, Украина





Посол 31 января запланировано первое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное наращиванию войск Россией и угрожающим действиям против Украины по просьбе Соединенных Штатов.Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия России представляют «явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН».

Члены Совета «должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России и Европы», а также основные обязательства и принципы международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — заявила она, объявляя о встрече.



Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский гневно отреагировал на это, написав в Твиттере: «Я не могу припомнить другого случая, когда член СБ (Совета безопасности) предлагал обсудить собственные безосновательные утверждения и предположения как угрозу международному (международному) порядку со стороны кого-то другого. Надеюсь, коллеги-члены СБ ООН не поддержат этот явный пиар-ход, позорящий репутацию Совета Безопасности ООН».



Реакция Полянского показала, что Реакция Полянского показала, что Россия может начать встречу с процедурного голосования по вопросу о том, следует ли ее проводить. Чтобы заблокировать встречу, России потребуется поддержка девяти из 15 членов.



Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена сказал, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с членами совета и «уверены», что есть «более чем достаточная поддержка» для проведения встречи.



«Это затрагивает суть роли самого Совета Безопасности», — сказал чиновник на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен выступать публично. «Эта превентивная дипломатия — это именно то, чем должен заниматься Совет, и я думаю, что государства-члены это понимают».



Предполагая, что встреча состоится, Совет сначала заслушает брифинг высокопоставленного представителя ООН, после чего выступят с заявлениями его 15 членов, включая Россию, США и европейских членов, Францию, Ирландию, Великобританию и Албанию. По правилам совета Украина также будет участвовать.





