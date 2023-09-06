Россия создала в Польше шпионскую сеть из завербованных украинских беженцев

10:42 19 августа Киев, Украина

Недавно в СМИ были опубликованы факты деятельности и задержания шпионов-вагнеровцев, которые распространяли пропаганду в польских городах Краков и Варшава. Успешная работа польских правоохранительных служб привела к раскрытию целой шпионско-диверсионной сети.

Как говорится в опубликованном 18 августа материале The Washington Post, в Польше разоблачили группу украинских беженцев, завербованных спецслужбами рф. Они должны были расклеивать пророссийские листовки, следить за перевозкой вооружений в Украину и готовить диверсии на территории Польши.

По данным польских правоохранителей, в главном управлении генштаба рф поручали завербованным вести разведку морских портов Польши, устанавливать видеокамеры вдоль железных дорог и закладывать устройства слежения в военных грузах. Были и более серьезные задачи – пускать под откос поезда, перевозящие оружие в Украину.

В Польше считают, что это представляло наиболее серьезную угрозу со стороны рф на территории НАТО с начала полномасштабной войны против Украины, отмечает издание.

Среди задержанных – 12 украинских беженцев, один россиянин и три гражданина Беларуси. По данным правоохранителя, участвующего в расследовании, этим наемникам было поручено совершать поджоги и убийства.

По данным Службы внутренней безопасности Польши (ABW), Москва вербовала беженцев, используя, в частности, русскоязычные Телеграмм-каналы. Объявления для потенциальных диверсантов размещались среди предложений о работе и аренде жилья. В объявлениях обещали заплатить за размещение антиамериканских и антинатовских лозунгов. После этого предлагались более сложные задачи за большую плату.

Завербованным платили криптовалютой и банковскими переводами с неотслеживаемых счетов.

Как добавляет издание, обнаружили потенциальных диверсантов случайно: прохожий заметил объектив камеры, выглядывавший из-за кустов на важном участке трассы, и сообщил об этом соответствующим органам. Используя данные камер и другую информацию, правоохранители вышли на всю группировку.