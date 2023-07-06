Россия совершила ракетную атаку на Львов с целью запугать украинцев

12:20 06 июля Киев, Украина

Россия осуществила ракетную атаку на город Львов с целью запугать украинцев и посетителей этого города.

Об этом информацию опубликовал в своем сообщении в мессенджере Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно его словам, это одна из самых масштабных ракетных атак на Львов с момента начала войны. В результате атаки есть погибшие и раненые, а также люди, оказавшиеся под завалами.

Пострадали жилые дома, важные объекты инфраструктуры, школа и общежития. Работы по спасению пострадавших продолжаются, и мы помним о погибших с теплотой и скорбим о них. Львову оказывается необходимая поддержка.

Министр отметил, что данная ракетная атака является попыткой государства-террориста запугать как украинцев, так и всех, кто часто посещает Львов. Однако он уверен, что эти устрашающие действия бесполезны, и россия неизбежно понесет ответственность за свои преступные деяния.