Россия сконцентрировала около 800 единиц авиатехники вокруг Украины

17:04 16 августа Киев, Украина

На момент вторжения рф в Украину авиационные группировки россии составляли 700 летательных аппаратов, сейчас же вокруг Украины сконцентрированы около 800 единиц российской авиатехники.

Об этом сообщил во вторник, 16 августа, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки россии составляли 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше – 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии в Крыму. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 вертолетов, которые противник располагает близко к границам Украины", - сказал Игнат.

Усиление авиагруппировки в ВСУ объясняют тем, что именно ее враг больше использует для поддержки наземных войск.



При этом оккупанты применяют различные виды авиации.

"Мы фиксируем полеты стратегической авиации, дальних бомбардировщиков, истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовой авиации", – рассказал Игнат.

Также продолжают работать вражеские самолеты радиолокационного обнаружения А-50.