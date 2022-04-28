Россия сейчас полностью зависит от Китая - Пионтковский

Пекин заинтересован в максимальном ослаблении северного соседа.
После полномасштабной войны государство-агрессор Россия может полностью оказаться под влиянием Китая.
Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Китай будет ответственен за это огромное пространство и будет делать там, что угодно.
По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.
По словам публициста, Россия сейчас полностью зависит от Китая – во всех технологиях, поставках, продовольствии и т.д.
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