Россия с начала вторжения нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза

Россия после начала полномасштабного вторжения нарастила производство крылатых ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.
Об этом в интервью заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Об этом в интервью заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, россияне также накопили свои резервы, возобновили производство с большинства позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.
Относительно появления в Брянской области россии ракетных комплексов "Бал", заместитель начальника ГУР сказал:
В то же время, Скибицкий добавил, что в ГУР есть подтвержденные данные, что россияне очень активно работали над тем, чтобы модернизировать этот комплекс и получить возможность применять его по наземным целям.
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