Россия с начала вторжения нарастила производство "Калибров" и Х-101 в 3-4 раза

17:28 23 июня Киев, Украина





Об этом в интервью заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Россия после начала полномасштабного вторжения нарастила производство крылатых ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.Об этом в интервью заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"По этим ракетам, которые вы назвали ("Калибры" и Х-101 - ред.), произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Так, россияне производят примерно сорок, тридцать ракет (в месяц - ред.), в зависимости от типа. Меньше - "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", - отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне также накопили свои резервы, возобновили производство с большинства позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов.

"Результат таких мероприятий мы увидели в мае. Особенно, если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Они были использованы больше всего, начиная с октября прошлого года", — сказал Скибицкий.

Относительно появления в Брянской области россии ракетных комплексов "Бал", заместитель начальника ГУР сказал:

"Мы сейчас ведем к разведке, потому что очень много информации по этому вопросу. Выясним. В общем, мы понимаем, какая может быть угроза. Опять же, комплексы "Бал" и "Бастион" использовались и с Крымского полуострова, и из Херсонской области. по наземным объектам. Но эффективность такого применения была низкой из-за того, что эти комплексы предназначены прежде всего для борьбы с морскими целями. "Бал" - это противокорабельный комплекс, а потому он не очень эффективен против сухопутных целей", - отметил он.

В то же время, Скибицкий добавил, что в ГУР есть подтвержденные данные, что россияне очень активно работали над тем, чтобы модернизировать этот комплекс и получить возможность применять его по наземным целям.