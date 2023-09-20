Россия разведывает украинскую энергетику, усиливая угрозу террора - ГУР

Российские оккупанты проводят разведывательные мероприятия в отношении украинской энергетической инфраструктуры, что увеличивает потенциальную угрозу террористических атак.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, в ходе выступления в телемарафоне 20 сентября.
По его словам, враг стремится получить информацию о текущем состоянии украинской энергетической инфраструктуры после частичного восстановления. Украина готовится к такому сценарию, но при этом необходимо учитывать, что российская федерация может продолжить применять тактику террористических ударов.
Андрей Юсов отметил, что враг не имеет возможности полностью восполнить свои запасы ракетного вооружения из-за ограниченных производственных мощностей. Однако он подчеркнул, что противник активно накапливает ресурсы и ставит перед собой задачи, которые он планирует выполнять. Украина должна воспринимать это всерьез.
Отдельно Андрей Юсов отметил, что в прошлом году самой массированной атакой было одновременное выпущено 120 ракет. С течением времени российские силы исчерпали свои резервы, и поэтому не стоит ожидать такой же интенсивности атак.
Что касается возможных сроков начала новых атак со стороны вооруженных сил рф на критическую инфраструктуру, Андрей Юсов отметил, что это может произойти в ближайшее время, возможно, даже в октябре. При этом он подчеркнул, что временные рамки не будут оглашены заранее, но такие сценарии рассматриваются и готовятся к возможной реализации.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрей Юсов, в ходе выступления в телемарафоне 20 сентября.
По его словам, враг стремится получить информацию о текущем состоянии украинской энергетической инфраструктуры после частичного восстановления. Украина готовится к такому сценарию, но при этом необходимо учитывать, что российская федерация может продолжить применять тактику террористических ударов.
Андрей Юсов отметил, что враг не имеет возможности полностью восполнить свои запасы ракетного вооружения из-за ограниченных производственных мощностей. Однако он подчеркнул, что противник активно накапливает ресурсы и ставит перед собой задачи, которые он планирует выполнять. Украина должна воспринимать это всерьез.
Отдельно Андрей Юсов отметил, что в прошлом году самой массированной атакой было одновременное выпущено 120 ракет. С течением времени российские силы исчерпали свои резервы, и поэтому не стоит ожидать такой же интенсивности атак.
Что касается возможных сроков начала новых атак со стороны вооруженных сил рф на критическую инфраструктуру, Андрей Юсов отметил, что это может произойти в ближайшее время, возможно, даже в октябре. При этом он подчеркнул, что временные рамки не будут оглашены заранее, но такие сценарии рассматриваются и готовятся к возможной реализации.
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