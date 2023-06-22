Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС - Зеленский
13:54 22 июня Киев, Украина
Разведка получила информацию о том, что россия
рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) с выбросом радиации.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский
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"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал он.
Зеленский отметил, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.
"Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть", - сказал президент.
Он подчеркнул, что на этот раз не должно быть как с Каховкой: "мир предупрежден, значит мир может и должен действовать".
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