Россия рассматривает сценарий террористического акта на ЗАЭС - Зеленский

13:54 22 июня Киев, Украина





Об этом заявил президент Владимир Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) с выбросом радиации.Об этом заявил президент Владимир Зеленский

"Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал он.

Зеленский отметил, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

"Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам – каждому в мире. Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть", - сказал президент.

Он подчеркнул, что на этот раз не должно быть как с Каховкой: "мир предупрежден, значит мир может и должен действовать".