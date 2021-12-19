Россия рассчитывает добиться запуска СП-2 без сертификации

10:20 28 Ноябрь Киев, Украина

Как долго Россия может ожидать завершения процесса сертификации газопровода Северный поток-2? С одной стороны, вложенные в строительство СП-2 средства должны начать отдавать прибыль, а с другой – Кремль горит желанием использовать газовый рычаг влияния в полную меру. Поэтому, как утверждают СМИ, есть предположение, что работа СП-2 может начаться еще до завершения процедуры сертификации немецким регулятором.

Для российских газовых сетей это не впервые. Ранее без сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (BNA) была начата эксплуатация газопроводов NEL (сухопутное ответвление трубопровода Северный поток) и EGL 401.

Такое нарушение для компании-оператора остается выгодным даже при уплате штрафа в 1 млн евро, ведь простой объекта, в который вложено 10 миллиардов, обходится намного дороже. К тому же перед Газпромом стоит заманчивая перспектива сэкономить на транзите газа через Украину и заработать на росте цен на газ в Европе.