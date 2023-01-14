Россия распространяет фейк о производстве в Украине химического оружия

11:45 14 января Киев, Украина

Посольство россии в Великобритании обвинило Украину подготовке химического оружия. Представительство опубликовало в Twitter видео бойцов в Соледаре, на котором, как утверждают пропагандисты, ВСУ показали газовые баллоны с отравляющими веществами.

Российские дипломаты утверждают, что видео, опубликованное украинскими военными, якобы, показывает, что они готовятся использовать запрещенные ООН боеприпасы против российских военных. Отмечается, что буквы "OБ" обозначают отравляющий боеприпас.

Ранее видео было опубликовано тактической группой аэроразведки Мадяр, но, судя по сопровождавшей его подписи, пост носил скорее шутливый характер насчет судьбы врага на поле боя.

К слову, летом посольство рф в Британии призывало повесить азовцев, заявив, что они "заслуживают унизительной смерти".

Напомним, в декабре в ВМС сообщали, что в восточной части страны рф сбрасывает на украинских защитников хлорприкриновые гранаты.