Россия распространила фейковое видео с "украинцами на ЧМ в Катаре"

13:14 27 ноября Киев, Украина

На фоне проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу в интернете появилось фейковое видео о якобы задержанных за распространение нацистской символики украинцах. Создатели видеоролика попытались выдать его за продукцию арабского телеканала "Аль-Джазира", базирующегося в Дохе, выяснила команда DW Faktencheck. К такому же выводу пришло в субботу, 26 ноября, агентство dpa.

Само видео одним из первых опубликовал телеграмм-канал "Юг Live", связанный с телеведущим-пропагандистом Владимиром Соловьевым. В видео, опубликованном в соцсетях, утверждается, что в Катаре задержаны три пьяных украинских болельщика, которые распространяли нацистскую символику и нарисовали на плакате с талисманом ЧМ гитлеровские усы и написали нацистское приветствие. Кроме того, они якобы разрисовали еще десять плакатов неподалеку от стадиона "Эль-Байт" в Дохе и были взяты под стражу.

По своему стилю и оформлению ролик на первый взгляд очень похож на видео, публикуемые в соцсетях "Аль-Джазиры", но на сайтах телеканала его найти не удалось. Кроме того, пишет dpa, не было и сообщений других СМИ об инциденте с украинцами. Сам телеканал в Дохе подтвердил, что речь идет о фейке и "Аль-Джазира" не имеет к видео никакого отношения. При этом только на канале Соловьева у сфальсифицированного ролика уже около 400 тысяч просмотров.

Фейковое видео: что удалось выяснить

Якобы задержанные украинцы в ролике не показаны, в него лишь вмонтирована архивная фотография с украинскими болельщиками. Как выяснило dpa, продемонстрированное фото уже публиковалось одним из украинских новостных порталов в начале февраля в материале о чемпионате Европы по мини-футболу. Авторы ролика также не сообщают, как украинцы оказались на ЧМ в Катаре, учитывая запрет на выезд мужчин за границу с начала полномасштабного российского вторжения, а также тот факт, что сборная Украины не прошла квалификацию для участия в финальном этапе первенства.

Журналисты dpa по поиску в YouTube выяснили, что часть кадров фейкового ролика также была взята из опубликованного британской газетой The Sun трехчасового видео прибытия болельщиков на стадион в Дохе перед первым матчем ЧМ. В то же время других фотографий испорченных плакатов с талисманом ЧМ в Катаре, к которому пририсованы гитлеровские усы, в интернете найти не удалось. Если бы на мировом первенстве действительно были таким образом испорчены более десяти плакатов, как это утверждается в видео, в Сети были бы и другие фотографии этого инцидента, уверены журналисты dpa.

Кроме того, команда DW Facktencheck обращает внимание на неправильное написание главного стадиона ЧМ на английском - "El Beit" вместо "Al Bayt". В показанной сцене предполагаемого ареста украинцев также отмечается несоответствие одежды полицейских форме стражей порядка, которые работают на чемпионате мира в соответствии с информацией МВД Катара. Значок на рукаве одного из полицейских в действительности является военным знаком отличия, выяснила DW по базам данных изображений.

Источник: DW

Ранее сообщалось, что рф разгоняет фейк об экспорте электроэнергии из Украины. С помощью подобных сообщений враг пытается отвлечь внимание украинцев от ракетных атак по энергосистеме.