13:15 22 июня Киев, Украина

По данным разведки Великобритании, россия предпринимает попытки запутать информацию о похищении детей из Украины.



20 июня 2023 года государственная дума рф проголосовала за создание парламентского комитета, который будет расследовать "преступления Украины против детей Донбасса" с 2014 года.



С таким шагом россия пытается запутать данные о своих собственных преступлениях, таких как похищение детей из Украины.



Министерство обороны Великобритании сообщает об этом в своем официальном аккаунте в Твиттере, ссылаясь на данные разведки.



По информации разведки, создание парламентского комитета в госдуме россии имеет целью реагировать на международное осуждение россией депортации детей из оккупированной Украины с момента начала ее полномасштабного вторжения.



Ведомство также предполагает, что этот шаг может служить формой "защиты закона" и одновременно поддерживать информационные операции россии. Таким образом, российская федерация использует свое законодательство как оружие для создания запутанных сценариев вокруг собственных вопиющих действий.