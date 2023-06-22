По данным разведки Великобритании, россия предпринимает попытки запутать информацию о похищении детей из Украины.
20 июня 2023 года государственная дума рф проголосовала за создание парламентского комитета, который будет расследовать "преступления Украины против детей Донбасса" с 2014 года.
С таким шагом россия пытается запутать данные о своих собственных преступлениях, таких как похищение детей из Украины.
Министерство обороны Великобритании сообщает об этом в своем официальном аккаунте в Твиттере, ссылаясь на данные разведки.
По информации разведки, создание парламентского комитета в госдуме россии имеет целью реагировать на международное осуждение россией депортации детей из оккупированной Украины с момента начала ее полномасштабного вторжения.
Ведомство также предполагает, что этот шаг может служить формой "защиты закона" и одновременно поддерживать информационные операции россии. Таким образом, российская федерация использует свое законодательство как оружие для создания запутанных сценариев вокруг собственных вопиющих действий.
20 июня 2023 года государственная дума рф проголосовала за создание парламентского комитета, который будет расследовать "преступления Украины против детей Донбасса" с 2014 года.
С таким шагом россия пытается запутать данные о своих собственных преступлениях, таких как похищение детей из Украины.
Министерство обороны Великобритании сообщает об этом в своем официальном аккаунте в Твиттере, ссылаясь на данные разведки.
По информации разведки, создание парламентского комитета в госдуме россии имеет целью реагировать на международное осуждение россией депортации детей из оккупированной Украины с момента начала ее полномасштабного вторжения.
Ведомство также предполагает, что этот шаг может служить формой "защиты закона" и одновременно поддерживать информационные операции россии. Таким образом, российская федерация использует свое законодательство как оружие для создания запутанных сценариев вокруг собственных вопиющих действий.
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