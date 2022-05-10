Россия пытается заморозить войну в Украине

"Похоже, Путин хочет превратить свою геноцидную войну в замороженный конфликт в Украине. Мы не можем допустить этого. Не теряйте фокус. Цель - полная победа украинцев", - отметил Массаро.

По его убеждению, Запад и Путин не понимают друг друга. Массаро назвал российского диктатора "гангстером, играющим в нациста".

"Дело в том, что Путин совсем не изменился. Он все еще убежден, что ему все может сойти с рук. Украина стала первой сталью, в которую он попал за все его правление", - добавил Массаро.