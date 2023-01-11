Россия пытается взять под контроль Соледар

08:19 11 января Киев, Украина

Заявления российских захватчиков о взятии под свой контроль города Соледар Донецкой области — не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что оккупанты не захватили город, несмотря на несколько заявлений россиян о том, что тот якобы пал и Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.


В ISW отмечают, что только 10 января наблюдали визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара.
"Реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре затемняется динамичным характером городских боев. Российские войска уже в течение нескольких месяцев в значительной степени пытаются добиться значительных тактических успехов в районе Соледара", - говорится в публикации.
Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян, это не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.
"Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту", - пишут аналитики.