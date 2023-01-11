Россия пытается взять под контроль Соледар

Заявления российских захватчиков о взятии под свой контроль города Соледар Донецкой области — не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).
Аналитики подчеркивают, что оккупанты не захватили город, несмотря на несколько заявлений россиян о том, что тот якобы пал и Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.
В ISW отмечают, что только 10 января наблюдали визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара.
Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).
Аналитики подчеркивают, что оккупанты не захватили город, несмотря на несколько заявлений россиян о том, что тот якобы пал и Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.
В ISW отмечают, что только 10 января наблюдали визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара.
Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян, это не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.
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