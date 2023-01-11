Россия пытается взять под контроль Соледар

08:19 11 января Киев, Украина





Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).



Аналитики подчеркивают, что оккупанты не захватили город, несмотря на несколько заявлений россиян о том, что тот якобы пал и





В ISW отмечают, что только 10 января наблюдали визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Заявления российских захватчиков о взятии под свой контроль города Соледар Донецкой области — не соответствуют действительности.Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).Аналитики подчеркивают, что оккупанты не захватили город, несмотря на несколько заявлений россиян о том, что тот якобы пал и Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.В ISW отмечают, что только 10 января наблюдали визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара.

"Реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре затемняется динамичным характером городских боев. Российские войска уже в течение нескольких месяцев в значительной степени пытаются добиться значительных тактических успехов в районе Соледара", - говорится в публикации.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян, это не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.