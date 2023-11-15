Россия пытается вернуть инициативу в войне - ISW

09:48 15 ноября Киев, Украина

Российские войска пытаются вернуть инициативу на фронте в Украине. Армия рф проводит несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины. При этом остается непонятным, сможет ли войско рф полностью вернуть себе инициативу, поскольку украинские военные продолжают оказывать давление на критически важных участках фронта.





Отмечается, что несколько украинских чиновников сообщили, что ситуация вдоль линии фронта сложная, но украинские силы сохраняют контроль над полем боя.



Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный заявил 13 ноября во время разговора с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, что наиболее напряженными являются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления, но отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.



Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям, пытаясь, в частности, перехватить инициативу к северу и югу от Бахмута.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об увеличении количества обстрелов со стороны россии в Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) Отмечается, что несколько украинских чиновников сообщили, что ситуация вдоль линии фронта сложная, но украинские силы сохраняют контроль над полем боя.Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный заявил 13 ноября во время разговора с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, что наиболее напряженными являются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления, но отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям, пытаясь, в частности, перехватить инициативу к северу и югу от Бахмута.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об увеличении количества обстрелов со стороны россии в Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

"Заявления украинских официальных лиц о текущем темпе российских операций вдоль линии фронта совпадают с оценкой ISW о продолжающихся российских наступательных операциях, в частности на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в аналитическом отчете.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, постараются полностью вернуть себе инициативу на всем фронте. При этом украинские войска продолжают свои наступательные операции и достигают тактических успехов вдоль фронта, в частности на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области, отметили в ISW.



российскому военному командованию, вероятно, придется решать, оставлять ли определенные российские подразделения на определенных участках фронта для защиты от украинских наступательных операций или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершатся без подкреплений. Эти решения, скорее всего, помешают россии полностью перехватить инициативу в ближайшие недели, говорится в аналитическом отчете.