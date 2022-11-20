Россия пытается укрепить свои позиции на востоке и юге - ISW

11:21 20 ноября Киев, Украина

Российские войска начинают укреплять позиции на оккупированных территориях личным составом, переброшенным из Херсонской области, а также мобилизованными военнослужащими. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 19 ноября.

Речь идет об оккупированных Донеччине и Луганщине, а также восточной части Запорожской области.

По данным военных аналитиков, российские войска, вероятно, будут продолжать использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области.

Кроме того, армия рф пробует рассредоточить силы методом развертывания отдельных частей в направлении Гуляйполя на востоке Запорожской области.

"Россия также, вероятно, привлечет дополнительные мобилизованные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные части российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси", - подчеркнули в ISW.

Эксперты института добавили, что ВСУ продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная в Луганской области, в частности, ожесточенные бои идут в районе Куземовки.

На Донеччине российские войска продолжают атаки в районе Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка, несмотря на значительные потери.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российское командование планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления из Херсонской области, для продолжения боевых действий на Донбассе.