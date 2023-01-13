Россия пытается создать двухмиллионную армию - ГУР

14:02 13 января Киев, Украина

По оценкам военной разведки Украины, россия пытается создать двухмиллионную армию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

“Во время первой волны мобилизации в вооруженные силы рф было призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине", – говорится в сообщении.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вооруженные силы рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит россии создать стратегические резервы.



По данным разведки, в россии уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся По данным разведки, в россии уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся конфигурации в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", - отметили в ГУР.

25 августа 2022 года президент россии владимир путин подписал указ №575 "Об установлении штатной численности вооруженных сил российской федерации", которым численность ВС россии определено 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Указ должен вступить в силу с 1 января 2023 года.



Кроме того, стало известно, что в россии хотят мобилизовать мужчин, имеющих троих детей. Об этом заявила депутат госдумы рф Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, по отмене пункта директивы генштаба от 4.10.2022г. об отсрочке во время проведения частичной мобилизации родителей многодетных семей с тремя детьми", - написала Останина.

Соответствующий документ, по словам Киркоры, был направлен в военкоматы рф в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего начальника генштаба рф валерия герасимова.



И он нашел подтверждение в ее разговоре с представителем генштаба. Попытки добиться от минобороны ответа на мою правительственную телеграмму с 30 декабря успехом не увенчались: "У нас были выходные и праздничные дни", - написала Останина.