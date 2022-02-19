Россия пытается посеять разногласия с помощью дезинформации

13:32 16 Февраль Киев, Украина





Натиск связанных с Кремлем операций влияния сам по себе не нов. Представители разведки США и Министерство внутренней безопасности уже несколько месяцев предупреждают о постоянных попытках России посеять разногласия с помощью дезинформации по целому ряду вопросов, от президентских выборов в США в 2020 году до коронавируса.



Но за последние несколько недель, когда стали поступать разведданные о том, что президент России Владимир Путин может быть близок к началу вторжения в Украину, тон и направленность кампаний влияния, нацеленных на американскую аудиторию, начали меняться.



Наблюдается «участие в продвижении нарративов, пытающихся возложить вину за российско-украинский кризис и возможную эскалацию этого конфликта на США», — сказал Джон Коэн, высокопоставленный чиновник, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря. Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности.



Чиновники также опасаются, что российская риторика об Украине, смешанная с информацией, призванной разозлить и даже подстрекать определенные слои американского общества, может сделать картину угроз в США намного более опасной. Попытки России окружить Украину с помощью более чем 150 000 военнослужащих сопровождались изменениями ее информационных операций, в том числе заметным увеличением текущих кампаний, нацеленных на аудиторию в Соединенных Штатах, заявил высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности США Натиск связанных с Кремлем операций влияния сам по себе не нов. Представители разведки США и Министерство внутренней безопасности уже несколько месяцев предупреждают о постоянных попытках России посеять разногласия с помощью дезинформации по целому ряду вопросов, от президентских выборов в США в 2020 году до коронавируса.Но за последние несколько недель, когда стали поступать разведданные о том, что президент России Владимир Путин может быть близок к началу вторжения в Украину, тон и направленность кампаний влияния, нацеленных на американскую аудиторию, начали меняться.Наблюдается «участие в продвижении нарративов, пытающихся возложить вину за российско-украинский кризис и возможную эскалацию этого конфликта на США», — сказал Джон Коэн, высокопоставленный чиновник, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря. Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности.Чиновники также опасаются, что российская риторика об Украине, смешанная с информацией, призванной разозлить и даже подстрекать определенные слои американского общества, может сделать картину угроз в США намного более опасной.

«Эскалация напряженности между Россией и Украиной может усугубить обстановку угроз здесь, дома, особенно в том, что касается использования Россией кампаний по дезинформации и методов активных мер», — заявил Коэн во вторник на виртуальном форуме.

Ранее в этом месяце официальные лица Министерства внутренней безопасности выпустили обновленный бюллетень Национальной консультативной системы по борьбе с терроризмом, предупреждающий о том, что все более нестабильная, непредсказуемая и сложная среда угроз требует держать США в состоянии повышенной готовности к террористическим атакам.



В обновленном бюллетене также содержится предупреждение о том, что большая часть информационной среды, включая социальные сети, стала мишенью для «злонамеренных иностранных держав», стремящихся усилить любые разногласия в американском обществе.



Из растущего числа иностранных держав, стремящихся манипулировать онлайн-средой, особенно активно проявляла себя



Совсем недавно в оценке Управления директора национальной разведки (ODNI), полученной Yahoo News, сделан вывод о том, что Кремль оказывает «косвенную и пассивную поддержку» ультраправым группировкам в США, которые официальные лица США называют воинствующими экстремистами по расовым и этническим мотивам (RMVE). В обновленном бюллетене также содержится предупреждение о том, что большая часть информационной среды, включая социальные сети, стала мишенью для «злонамеренных иностранных держав», стремящихся усилить любые разногласия в американском обществе.Из растущего числа иностранных держав, стремящихся манипулировать онлайн-средой, особенно активно проявляла себя Россия . Бывшие сотрудники разведки и аналитики рассказали, что еще до выборов 2020 года Москва находила способы расположить к себе американскую аудиторию среди крайне правых и крайне левых.Совсем недавно в оценке Управления директора национальной разведки (ODNI), полученной Yahoo News, сделан вывод о том, что Кремль оказывает «косвенную и пассивную поддержку» ультраправым группировкам в США, которые официальные лица США называют воинствующими экстремистами по расовым и этническим мотивам (RMVE).

«У нас нет признаков прямой поддержки со стороны российского правительства — такой как финансирование, материальная поддержка, обучение или руководство», — говорится в оценке ODNI. «Однако российские операции по влиянию в Интернете усиливают политические разногласия, которые, вероятно, способствуют радикализации и вербовке RMVE».

В отчете ODNI также содержится предупреждение о том, что некоторые российские военизированные группировки пытались завербовать западных экстремистов.

«Мы поделились разведывательной информацией с государственными и местными жителями. Мы делаем все возможное для защиты ключевых информационных инфраструктур, особенно тех, которые связаны с критической инфраструктурой», — сказал Джон Коэн. «И мы продолжаем продумывать стратегии противодействия дезинформационным кампаниям, продвигаемым Россией».

Дать отпор российской дезинформации и операциям по оказанию влияния может быть сложно из-за огромного количества фейков.