Россия пытается посеять разногласия с помощью дезинформации

Попытки России окружить Украину с помощью более чем 150 000 военнослужащих сопровождались изменениями ее информационных операций, в том числе заметным увеличением текущих кампаний, нацеленных на аудиторию в Соединенных Штатах, заявил высокопоставленный представитель Министерства внутренней безопасности США.
Натиск связанных с Кремлем операций влияния сам по себе не нов. Представители разведки США и Министерство внутренней безопасности уже несколько месяцев предупреждают о постоянных попытках России посеять разногласия с помощью дезинформации по целому ряду вопросов, от президентских выборов в США в 2020 году до коронавируса.
Но за последние несколько недель, когда стали поступать разведданные о том, что президент России Владимир Путин может быть близок к началу вторжения в Украину, тон и направленность кампаний влияния, нацеленных на американскую аудиторию, начали меняться.
Наблюдается «участие в продвижении нарративов, пытающихся возложить вину за российско-украинский кризис и возможную эскалацию этого конфликта на США», — сказал Джон Коэн, высокопоставленный чиновник, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря. Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности.
Чиновники также опасаются, что российская риторика об Украине, смешанная с информацией, призванной разозлить и даже подстрекать определенные слои американского общества, может сделать картину угроз в США намного более опасной.
Натиск связанных с Кремлем операций влияния сам по себе не нов. Представители разведки США и Министерство внутренней безопасности уже несколько месяцев предупреждают о постоянных попытках России посеять разногласия с помощью дезинформации по целому ряду вопросов, от президентских выборов в США в 2020 году до коронавируса.
Но за последние несколько недель, когда стали поступать разведданные о том, что президент России Владимир Путин может быть близок к началу вторжения в Украину, тон и направленность кампаний влияния, нацеленных на американскую аудиторию, начали меняться.
Наблюдается «участие в продвижении нарративов, пытающихся возложить вину за российско-украинский кризис и возможную эскалацию этого конфликта на США», — сказал Джон Коэн, высокопоставленный чиновник, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря. Управление разведки и анализа Министерства внутренней безопасности.
Чиновники также опасаются, что российская риторика об Украине, смешанная с информацией, призванной разозлить и даже подстрекать определенные слои американского общества, может сделать картину угроз в США намного более опасной.
Ранее в этом месяце официальные лица Министерства внутренней безопасности выпустили обновленный бюллетень Национальной консультативной системы по борьбе с терроризмом, предупреждающий о том, что все более нестабильная, непредсказуемая и сложная среда угроз требует держать США в состоянии повышенной готовности к террористическим атакам.
В обновленном бюллетене также содержится предупреждение о том, что большая часть информационной среды, включая социальные сети, стала мишенью для «злонамеренных иностранных держав», стремящихся усилить любые разногласия в американском обществе.
Из растущего числа иностранных держав, стремящихся манипулировать онлайн-средой, особенно активно проявляла себя Россия. Бывшие сотрудники разведки и аналитики рассказали, что еще до выборов 2020 года Москва находила способы расположить к себе американскую аудиторию среди крайне правых и крайне левых.
Совсем недавно в оценке Управления директора национальной разведки (ODNI), полученной Yahoo News, сделан вывод о том, что Кремль оказывает «косвенную и пассивную поддержку» ультраправым группировкам в США, которые официальные лица США называют воинствующими экстремистами по расовым и этническим мотивам (RMVE).
В отчете ODNI также содержится предупреждение о том, что некоторые российские военизированные группировки пытались завербовать западных экстремистов.
Дать отпор российской дезинформации и операциям по оказанию влияния может быть сложно из-за огромного количества фейков.
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