Россия пытается извлечь из затонувшей "москвы" ракеты и секретные документы - СМИ

10:52 25 апреля Киев, Украина

Россия проводит операцию по извлечению из затонувшего крейсера "Москва" ракет и секретных документов. Об этом пишет немецкое издание Bild.





Из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуни" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер полностью. Указано, что на месте, где затонул российский крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна". Это судно было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из самых старых боевых кораблей в вооружении российского ВМФ Из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) 110-летней "Коммуни" вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер полностью.

"Но будут попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", - отмечает издание.

Напомним, 13 апреля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что ракетный крейсер "Москва" ушел именно туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный. По его словам, стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.



Информацию о том, что "Москва" горит, подтвердили и в минобороны россии. Как сообщили, корабль был серьезно поврежден, экипаж покинул судно.



Впоследствии в ОК "Юг" сообщили, что крейсер "Москва" перевернулся и начал тонуть после того, как ВСУ ударили по нему ракетами.



В минобороны россии вечером 14 апреля признали, что крейсер "Москва" затонул.