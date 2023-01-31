Россия проведет наступление в ближайшие месяцы: в ISW рассказали, где ждать удара

Российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы. Вероятным направлением удара станет Луганская область.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
В частности, в Институте обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 30 января, который сказал, что нет никаких признаков того, что россия готовится к мирным переговорам, и все признаки указывают на обратное.
Столтенберг отметил, что россия может мобилизовать более 200 000 человек и продолжает пополнять запасы оружия и боеприпасов путем увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Также генсек подчеркнул, что президент россии владимир путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.
В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в этой связи заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления, и отметил, что российским силам необходимо начать наступление из-за усиления внутреннего давления для победы, отмечают аналитики.
В то же время, публикации российских военных блогеров также продолжают указывать на то, что информационное пространство рф создает предпосылки для вероятного российского наступления.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии