Россия проведет наступление в ближайшие месяцы: в ISW рассказали, где ждать удара

08:56 31 января Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны Российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы. Вероятным направлением удара станет Луганская область.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW)

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий", - говорится в сообщении.

В частности, в Институте обратили внимание на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 30 января, который сказал, что нет никаких признаков того, что россия готовится к мирным переговорам, и все признаки указывают на обратное.



Столтенберг отметил, что россия может мобилизовать более 200 000 человек и продолжает пополнять запасы оружия и боеприпасов путем увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея. Также генсек подчеркнул, что президент россии владимир путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.



В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в этой связи заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления, и отметил, что российским силам необходимо начать наступление из-за усиления внутреннего давления для победы, отмечают аналитики.

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз ISW в том, что российские силы создают условия начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы", — пишет ISW.

В то же время, публикации российских военных блогеров также продолжают указывать на то, что информационное пространство рф создает предпосылки для вероятного российского наступления.