15:36 12 декабря Киев, Украина





Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Россия все еще сохраняет возможности производить новые высокоточные ракеты Х-101 и "Калибр", при этом российские военные имеют достаточное количество ракет для 3-5 массированных атак .Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет", - сказал он.

В то же время во время интервью разведчик добавил, что рф все еще обладает способностью производить новые высокоточные ракеты, отмечает издание.

"В то время как многие считают, что российские запасы самых современных высокоточных ракет заканчиваются, генерал Скибицкий сказал, что российские оружейные заводы смогли создать 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с начала войны, что составляет около 40 новых ракет в месяц. Независимо подтвердить эти цифры не удалось", - пишут журналисты.

Скибицкий также сообщил, что россия использует для атак ракеты Х-55, переданные рф Украиной в 1990-е годы в рамках международных соглашений.