Россия производит новые ракеты, несмотря на санкции - ГУР

Россия все еще сохраняет возможности производить новые высокоточные ракеты Х-101 и "Калибр", при этом российские военные имеют достаточное количество ракет для 3-5 массированных атак .
Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
В то же время во время интервью разведчик добавил, что рф все еще обладает способностью производить новые высокоточные ракеты, отмечает издание.
Скибицкий также сообщил, что россия использует для атак ракеты Х-55, переданные рф Украиной в 1990-е годы в рамках международных соглашений.
Ранее пресс-секретарь ГУР рассказал , что, по данным военной разведки Украины, россия уже использует стратегический запас по некоторым видам вооружения, а также ракеты, изготовленные в этом году, в частности в августе.
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