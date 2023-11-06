Россия произвела около 115 высокоточных ракет в октябре - Скибицкий

В октябре россия произвела около 115 высокоточных ракет, обладающих дальностью более 350 километров, сообщил генерал-майор Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это включает 20 ракет "Калибр", около 40 ракет "Х-101", приблизительно 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых ракет "Искандер-К".
Кроме того, россия продолжает модернизацию ракет "Х-22", преобразуя их в модификацию "Х-32" на скромных объемах – примерно 9 ракет в месяц.
Согласно данным ГУР, в октябре было произведено 4 ракеты "Кинжал". В данный момент у россии на вооружении находится около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, способных поражать объекты на расстоянии более 350 километров. Этот арсенал включает приблизительно 165 ракет "Калибр", около 160 ракет "Х-101", "Х-555" и "Х-55" с боевыми головками, примерно 290 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", около 80 ракет "Кинжал", а также 150 ракет "Х-22"/"Х-32".
Скибицкий подчеркнул, что производственные показатели в этом году почти идентичны прошлогодним. Это указывает на то, что россии удается поддерживать производство ракет на достаточном уровне для формирования запасов. Он также отметил, что россия сохраняет минимум 30% ракет в запасах и может использовать их.
Кроме того, россия продолжает модернизацию ракет "Х-22", преобразуя их в модификацию "Х-32" на скромных объемах – примерно 9 ракет в месяц.
Согласно данным ГУР, в октябре было произведено 4 ракеты "Кинжал". В данный момент у россии на вооружении находится около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, способных поражать объекты на расстоянии более 350 километров. Этот арсенал включает приблизительно 165 ракет "Калибр", около 160 ракет "Х-101", "Х-555" и "Х-55" с боевыми головками, примерно 290 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", около 80 ракет "Кинжал", а также 150 ракет "Х-22"/"Х-32".
Скибицкий подчеркнул, что производственные показатели в этом году почти идентичны прошлогодним. Это указывает на то, что россии удается поддерживать производство ракет на достаточном уровне для формирования запасов. Он также отметил, что россия сохраняет минимум 30% ракет в запасах и может использовать их.
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