Россия проиграла в битве за Харьков - эксперты

Город-герой Харьков устоял под огнем врага и не сдал свои рубежи рашистам. Российские войска, вероятно, решили полностью отойти со своих позиций вокруг Харькова из-за украинских контрнаступлений и ограниченных возможностей для подкреплений. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны.
По мнению экспертов, "Украина выиграла битву за Харьков, украинские войска не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города", как это было под Киевом.
Также отмечается, что украинские войска, вероятно, постараются перекрыть наземные коммуникации РФ с Изюмом. При этом они сорвали попытку противника пересечь реку Северский Донец для окружения Северодонецка и Лисичанска, нанеся значительные потери российской армии.
В то же время, враг возобновил наступательные действия на Славянск, однако 13 мая не достиг никакого продвижения.
Кроме того, войска РФ продолжали разрозненные и безуспешные наступательные действия вблизи границ Донецкой области, украинские войска уничтожили там полевой командный пункт.
Накануне сообщалось, что в Харькове возобновят работу общественного транспорта.
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