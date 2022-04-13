Россия продолжит работать на раскол общества Молдовы

11:23 17 ноября Киев, Украина

Россия проиграла битву в виде выборов президента Молдовы, но продолжит борьбу за влияние в ходе будущих парламентских выборов, а также предпримет всевозможные попытки для дестабилизации общества Молдовы и дискредитации проевропейского курса Майи Санду.

Об этом заявил украинский политолог Олег Саакян.



«Противостояние Санду и Додона с его кремлевскими покровителями продолжится и переместится в парламент. Майе Санду необходимо стабильное проевропейское большинство в парламенте и сегодня это сверхзадача, которая стоит перед ней и проевропейскими политическими силами. Додон, проиграв президентские выборы, в ходе кампании использовал технологии по поляризации общества и делил население Молдовы на «мы» и «они», и при том, что он проиграл большинство, на выходе он получил консолидированное меньшинство. Поэтому Додон и его российские кураторы будут использовать парламентские выборы для усиления собственных позиций», – заявил политолог.





«Таким образом следующий кризис в Молдове может быть связан с формированием Кабинета Министров. Усилия Додона и российских спецслужб будут направлены на дискредитацию проевропейского и прорумынского курса Майи Санду, что может быть эффективно, если в первые годы реформы Санду не будут слишком эффективными. В результате в следующем электоральном цикле можно получить ситуацию, как была ранее – противостояние пророссийского и проевропейского лидеров», – отмечает эксперт.

«Россия продолжит работать на раскол общества в Молдове и дестабилизацию ситуации. Кремль имеет «несгораемую акцию» в Приднестровье – свой военный контингент. Дестабилизация и фактор Приднестровья позволяют консолидировать пророссийскую часть общества вокруг страха. Будут продолжаться информационные операции о «распылении химических реагентов США над Молдовой», «гей-оккупацию Молдовы» и прочие нарративы из российских методичек, чтобы склонить избирателей голосовать не за коррумпированного Додона, но против Запада», – подытожил Олег Саакян.



Напомним, бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие солидарность» Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.



Также ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Виктор Гвоздь заявил, что победа Майи Санду на президентских выборах в Молдове представляет угрозу для геополитических интересов Кремля и в случае ее победы российские спецслужбы будут дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя фактор Приднестровья и подогревая антирумынские настроения, в целях давления на Майю Санду и формирования пророссийских настроений в обществе.