Россия продолжает заниматься опасной киберактивностью

Противостояние между РФ и США не всегда очевидно. Скрытую подрывную деятельность Россия довольно успешно ведет с помощью интернет-технологий (IT). При этом, без применения военной силы и политических многоходовок, Кремль наносит огромный ущерб обороноспособности, экономике, промышленности и множеству других сфер государственного устройства мнимого врага.
Администрация США включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton. Об этом сообщило министерство финансов США.
Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах критически важной инфраструктуры.
Как сообщалось, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Северного потока-2. Изначально санкции были касались судов-трубоукладчиков газопровода.
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