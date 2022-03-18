Россия продолжает заниматься опасной киберактивностью

09:52 25 октября Киев, Украина

Противостояние между РФ и США не всегда очевидно. Скрытую подрывную деятельность Россия довольно успешно ведет с помощью интернет-технологий (IT). При этом, без применения военной силы и политических многоходовок, Кремль наносит огромный ущерб обороноспособности, экономике, промышленности и множеству других сфер государственного устройства мнимого врага.

Администрация США включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton. Об этом сообщило министерство финансов США.

"Российское правительство продолжает заниматься опасной киберактивностью, направленной против США и наших союзников. Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин, комментируя введение санкций.

Программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, разработана специально для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах критически важной инфраструктуры.

Как сообщалось, Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Северного потока-2. Изначально санкции были касались судов-трубоукладчиков газопровода.