Россия продолжает закупать импортные компоненты для своего оружия, несмотря на санкции

Российская армия использует в войне с Украиной оружие, для которого необходима импортная электроника, а ее аналога у россии нет. Эти компоненты приобретаются с помощью серых схем.
Об этом говорится в опубликованном докладе «Западная электроника в сердце российской военной машины», который сделали эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).
Специалисты RUSI осмотрели российское вооружение, найденное в Украине, и обнаружили как минимум 450 видов компонентов, которые были произведены на Западе — в США, Японии, Швейцарии, Великобритании и других странах.
Специалисты RUSI осмотрели российское вооружение, найденное в Украине, и обнаружили как минимум 450 видов компонентов, которые были произведены на Западе — в США, Японии, Швейцарии, Великобритании и других странах.
Бо́льшая часть иностранных компонентов, которые RUSI нашли в российском оружии, произведена в США — 70%. Некоторые из них производились после санкций, введенных против россии из-за вторжения в Украину в 2014 году. Например, компоненты крылатой ракеты «Калибр», которые эксперты обнаружили на территории Украины, произведены в 2018 и 2019 годах.
Российский многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» содержит систему управления, базирующуюся на швейцарском микроконтроллере от компании STMicroelectronics. Комплекс радиосвязи «Акведук» содержит более десятка западных компонентов, в том числе американский микроконтроллер.
В докладе отмечается, что при поставках технологий часто называются третьи страны в качестве покупателей. Существует целая сеть поставщиков и продавцов в Восточной Азии и других странах, которые готовы поставлять такие компоненты россии, отмечается в расследовании Reuters и RUSI. Изученные Reuters российские таможенные данные показывают, что с начала вторжения до конца мая в россию было поставлено более 15 тысяч партий западных электронных компонентов.
По мнению экспертов RUSI, это означает, что компоненты, вероятно, были приобретены незаконным путем, тайно отправлены в россию или мошенническим образом переданы производителям оружия от изначальных покупателей перед вторжением.
Авторы доклада отмечают, что третьи страны часто используются покупателями, которые стремятся перевезти подконтрольные товары так, чтобы скрыть конечного пользователя. Например, совсем недавно, в июне 2022 года, Минфин США наложил санкции на трех человек и гонконгскую компанию EMC Sud Limited, которая была частью тайной сети закупок, связанной с ФСБ россии. Один из трёх человек, подпавших под санкции, — бывший агент ФСБ Александр Кокорев, по версии США, тайно закупал электронику в США, Японии и Европе для нужд оборонно-промышленного комплекса россии.
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