Россия продолжает закупать импортные компоненты для своего оружия, несмотря на санкции

08:42 09 августа Киев, Украина

Российская армия использует в войне с Украиной оружие , для которого необходима импортная электроника, а ее аналога у россии нет. Эти компоненты приобретаются с помощью серых схем.





Специалисты RUSI осмотрели российское вооружение, найденное в Украине, и обнаружили как минимум 450 видов компонентов, которые были произведены на Западе — в США, Японии, Швейцарии, Великобритании и других странах. Об этом говорится в опубликованном докладе «Западная электроника в сердце российской военной машины», который сделали эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).Специалисты RUSI осмотрели российское вооружение, найденное в Украине, и обнаружили как минимум 450 видов компонентов, которые были произведены на Западе — в США, Японии, Швейцарии, Великобритании и других странах.

Бо́льшая часть иностранных компонентов, которые RUSI нашли в российском оружии, произведена в США — 70%. Некоторые из них производились после санкций, введенных против россии из-за вторжения в Украину в 2014 году. Например, компоненты крылатой ракеты «Калибр», которые эксперты обнаружили на территории Украины, произведены в 2018 и 2019 годах.



Российский многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» содержит систему управления, базирующуюся на швейцарском микроконтроллере от компании STMicroelectronics. Комплекс радиосвязи «Акведук» содержит более десятка западных компонентов, в том числе американский микроконтроллер.



В докладе отмечается, что при поставках технологий часто называются третьи страны в качестве покупателей. Существует целая сеть поставщиков и продавцов в Восточной Азии и других странах, которые готовы поставлять такие компоненты россии, отмечается в расследовании Reuters и RUSI. Изученные Reuters российские таможенные данные показывают, что с начала вторжения до конца мая в россию было поставлено более 15 тысяч партий западных электронных компонентов.

По мнению экспертов RUSI, это означает, что компоненты, вероятно, были приобретены незаконным путем, тайно отправлены в россию или мошенническим образом переданы производителям оружия от изначальных покупателей перед вторжением.