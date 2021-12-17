Россия продолжает незаконно преследовать украинских граждан по политическим мотивам - Денисова

18:22 06 Апрель Киев, Украина

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова представила ежегодный доклад 2020 года о состоянии соблюдения прав и свобод на временно оккупированных территориях полуострова Крым и части Донецкой и Луганской областей.

По ее словам, среди основных нарушений процессуальных прав этих граждан есть, в частности, содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО, которые расположены на Крымском полуострове, "где РФ (их содержит - ред.) в нечеловеческих условиях, без медпомощи, без средств индивидуальной защиты в условиях Covid-19", а также - незаконное этапирование наших граждан в РФ, ужесточение наказаний, в частности увеличение тюремных сроков, и другие.

"Мы проводим мониторинг по каждому такому лицу, постоянно на связи с их родственниками, адвокатами, нашими консульскими работниками. По каждому факту незаконного задержания, осуждения, нарушения прав человека немедленно уведомляю международные правозащитные организации", - сообщила украинский омбудсман.

Она также проинформировала, что сейчас на временно оккупированных территориях Востока Украины незаконно удерживаются 280 наших сограждан, из них 44 - военнослужащие.

"Здесь нарушаются все права человека: их незаконно задерживают, выбивают показания, содержат в нечеловеческих условиях, без надлежащего питания и оказания медпомощи", - отметила она, уточнив, что для проверки условий содержания этих лиц и оказания им медпомощи неоднократно направлялись соответствующие обращения представителям Международного Красного креста в Украине и Мониторинговой миссии ООН и ОБСЕ.

Кроме того, по информации Денисовой, сейчас своего перевода ожидают еще 450 осужденных на временно оккупированных территориях, в том числе 71 человек, который был приговорен к пожизненному лишению свободы.