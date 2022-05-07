Россия продолжает нападение на города Украины с доступом к Черному морю
18:57 05 мая Киев, Украина
Войска Российской Федерации продолжают атаковать города Украины, которые имеют доступ к Черному морю.
Об этом говорится в отчете британской разведки.
"Продолжающиеся нападения на ключевые города, такие как Одесса, Херсон и Мариуполь, подчеркивают их (россиян - ред.) желание полностью контролировать доступ к Черному морю, что позволит им контролировать морские пути сообщения Украины, что негативно скажется на ее экономике", - отметили в ведомстве.
Согласно данным разведчиков, наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать украинцев.
"Поскольку российские операции зашли в тупик, невоенные цели, включительно со школами, больницами, жилыми домами и транспортными узлами, продолжают бомбиться, что свидетельствует о готовности России атаковать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решительность Украины", - добавили в Минобороны Британии.
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