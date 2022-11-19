Россия продолжает мобилизацию: очередная волна смертников

Россию ждет очередная волна мобилизации, однако это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как заявили в ISW, президент рф Владимир путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.
В ISW предполагают, что очередная волна мобилизации, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.
Напомним, как заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков, общее число мобилизованных в россии не может превышать 300 тысяч человек.
А российский президент Владимир путин сообщил, что в рф мобилизовали 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже находятся в зоне боевых действий.
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