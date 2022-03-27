Россия продолжает использовать в Украине запрещенные кассетные бомбы

Со всей свойственной ей циничностью, российская армия продолжает нарушать все возможные международные права, требования и правила. Ничто не останавливает российских убийц в использовании самых жестоких и изощренных орудий в войне против мирного народа Украины.
Как сообщила сегодня, 27 марта, пресс-служба МВД, В Донецкой области российские оккупанты сбросили запрещенные кассетные боеприпасы в жилой сектор Красногоровки.
Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают кумулятивные боевые элементы. По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними смертельно опасно.
В полиции призвали жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей кассетными боеприпасами.
Ранее российские оккупационные силы в очередной раз применили запрещенные международным правом фосфорные боеснаряды.
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