Россия продолжает использовать в Украине запрещенные кассетные бомбы

11:19 27 марта Киев, Украина

Со всей свойственной ей циничностью, российская армия продолжает нарушать все возможные международные права, требования и правила. Ничто не останавливает российских убийц в использовании самых жестоких и изощренных орудий в войне против мирного народа Украины.

Как сообщила сегодня, 27 марта, пресс-служба МВД, В Донецкой области российские оккупанты сбросили запрещенные кассетные боеприпасы в жилой сектор Красногоровки.

"Враг осуществил удар из реактивных систем залпового огня Торнадо-С по жилому сектору города Красногоровка. Российские войска применили запрещенные кассетные боеприпасы. Боеприпасы упали посреди улиц частного сектора", - отмечается в сообщении.

Сейчас полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают кумулятивные боевые элементы. По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними смертельно опасно.

В полиции призвали жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам. В Донецкой области уже зафиксированы случаи травмирования людей кассетными боеприпасами.

Ранее российские оккупационные силы в очередной раз применили запрещенные международным правом фосфорные боеснаряды.