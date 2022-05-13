Россия продолжает газовый терроризм теперь в Финляндии

Политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу.
Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для некоторой финской промышленности и производства продуктов питания.
В прошлом в Финляндии предполагалось, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, потому что тогда России придется оплачивать следующие счета за газ.
Однако Тавио и Харкимо не стали комментировать точные сроки ответных мер России.
В прошлом в Финляндии предполагалось, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, потому что тогда России придется оплачивать следующие счета за газ.
Однако Тавио и Харкимо не стали комментировать точные сроки ответных мер России.
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