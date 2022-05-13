Россия продолжает газовый терроризм теперь в Финляндии

10:44 13 мая Киев, Украина

Политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу.

"К этому были проведены подготовительные работы, и ожидается, что это тоже может произойти", - сказал Член финского парламента Вилле Тавио.

Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для некоторой финской промышленности и производства продуктов питания.



В прошлом в Финляндии предполагалось, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, потому что тогда России придется оплачивать следующие счета за газ.



Однако Тавио и Харкимо не стали комментировать точные сроки ответных мер России.