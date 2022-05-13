Россия продолжает газовый терроризм теперь в Финляндии

10:44 13 мая Киев, Украина

Политики были предупреждены о том, что Россия может прекратить поставки газа в пятницу.

 
"К этому были проведены подготовительные работы, и ожидается, что это тоже может произойти", - сказал Член финского парламента Вилле Тавио.
 
Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для некоторой финской промышленности и производства продуктов питания.

В прошлом в Финляндии предполагалось, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, потому что тогда России придется оплачивать следующие счета за газ.

Однако Тавио и Харкимо не стали комментировать точные сроки ответных мер России.
 
"Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", – заявили в  МИД РФ на желание вступления Финляндии в НАТО