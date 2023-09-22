Россия продолжает энергетический террор против Украины - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россия начала новый этап энергетического террора против Украины и он продолжается уже две недели.
Шмыгаль отметил, что российские войска уничтожают инфраструктуру, производство, прокачку и хранение горючего. Он также сообщил о первых ударах по региональным подстанциям энергетическим.
Премьер считает, что эти атаки будут продолжаться, но Украина готова к ним. Он отметил, что Украина построила защиту, которая включает в себя противовоздушную оборону и специальные конструкции.
Шмыгаль заявил, что Украина готова к сложной зиме. Он отметил, что Украина лучше подготовлена, чем в прошлом году.
Шмыгаль отметил, что российские войска уничтожают инфраструктуру, производство, прокачку и хранение горючего. Он также сообщил о первых ударах по региональным подстанциям энергетическим.
Премьер считает, что эти атаки будут продолжаться, но Украина готова к ним. Он отметил, что Украина построила защиту, которая включает в себя противовоздушную оборону и специальные конструкции.
Шмыгаль заявил, что Украина готова к сложной зиме. Он отметил, что Украина лучше подготовлена, чем в прошлом году.
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