Россия продолжает активное наступление - Генштаб ВСУ

Оперативная информация на 06.00 27.04.2022 от Генштаба ВСУ.
Враг продолжает активное наступление на Слобожанском и Донецком направлениях.
- Оккупанты установили контроль над Заречным, Новотошковским, Заводами и оказывают массированное огневое влияние в районе завода "Азовсталь".
- На Слобожанском направлении враг продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.
- На Изюмском направлении противник овладел окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, взял под контроль Заводы и проводил наступательные действия в направлении Барвенкового.
- Оккупанты перебросили в город Изюм две батальонные тактические группы. Противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".
- В Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия. Основные усилия сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях.
- На Лиманском направлении противник установил контроль над Заречным и штурмовал районы Ямпеля.
- На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над Новотошковским, ведут наступление в направлении Нижнего и Орехового.
- На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие в районе завода "Азовсталь". В городе кафиры продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.
- На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых ранее рубежей и огневого воздействия на позиции наших войск. В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение.
- Силами подразделений росгвардии кафиры проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.
- На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.
- Кафиры терпят существенные потери на своих позициях. Нашими воинами за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и одна зенитная установка.
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