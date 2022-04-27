Россия призывает в свою армию жителей ОРДЛО

18:52 27 ноября Киев, Украина

У жителей ОРДЛО с паспортами РФ нет никаких социальных гарантий, однако их обязывают проходить срочную службу в российской армии.

Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в Вооруженные силы Российской Федерации", – заявил Лисянский.

При этом, по его словам, у жителей ОРДЛО с российскими паспортами нет права на российскую пенсию, однако есть обязанность служить в российской армии.



Отметим, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ранее заявлял, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий. Он добавил, что после деоккупации такие люди будут иметь право оставаться на этих территориях в статусе иностранцев.



Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов также заявлял, что Украина не будет преследовать жителей ОРДЛО и Крыма, которые получили российские паспорта.