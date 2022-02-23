Россия призывает мир признать украинские Донецкую и Луганскую области независимыми республиками

07:19 23 Февраль Киев, Украина

Российское правительство призвало другие страны последовать его примеру и признать независимость сепаратистских республик восточной Украины.



«Россия призывает другие государства последовать ее примеру», — говорится в заявлении МИД Москвы. Он добавил, что признание Москвой повстанцев, осужденных Западом, было «непростым, но единственно возможным шагом».



Президент Владимир Путин признал сепаратистов и приказал российской армии ввести туда войска в качестве «миротворцев».



По словам министра иностранных дел России, это решение «продиктовано в первую очередь гуманитарными соображениями» и «призвано служить гарантией мирной жизни» в Донецкой и Луганской республиках.



Это произошло после того, как другие члены НАТО осудили это решение и предупредили Москву о предстоящих санкциях, которые Европейский союз введет, чтобы противостоять действиям России.