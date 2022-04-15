Россия призвала США прекратить милитаризацию Украины и пригрозила «непредсказуемыми последствиями»

16:19 15 апреля Киев, Украина

Россия направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки Украине «наиболее чувствительных» систем вооружений «подливают масла в огонь» конфликта и могут привести к «непредсказуемым последствиям».





Призываем Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на копию документа.Призываем США и их союзников прекратить милитаризацию Украины, которая влечет за собой «непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

В частности, Россия указала на «реактивные системы залпового огня», хотя считается, что США и их союзники по НАТО не поставляли это оружие Украине. Москва обвинила Запад в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта. Также она заявила, что НАТО игнорирует «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований».



Кроме того, в ноте говорится, что НАТО «принуждает» украинские власти отказаться от переговоров с Россией, «чтобы продолжить кровопролитие».

Москва обвинила Вашингтон и в давлении на другие страны: их якобы пытаются склонить к прекращению любого военно-технического сотрудничества с Россией и поставкам советского оружия Киеву.



Российские власти выразили свое возмущение после того, как президент США Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений для поставок в Украину. Вашингтон направит туда восемнадцать 155-мм гаубиц, 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров и противоартиллерийские радары. Гаубицы — дальнобойную артиллерию — США поставят Украине впервые. Такое решение было принято после срочного призыва президента Украины Владимира Зеленского к Байдену. Вооружение необходимо из-за двусторонней мобилизации сил для битвы за Донбасс.



Высокопоставленный чиновник администрации США считает, что российская нота свидетельствует о «чрезвычайной эффективности» поддержки Киева силами стран НАТО.



