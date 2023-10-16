Россия признала поставки беспилотников из Китая

Российский террористический режим признал, что получает беспилотники из Китая, несмотря на официальные отрицания со стороны Пекина.
Эту информацию представил Антон Силуанов, глава Министерства финансов рф, в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, 16 октября.
Силуанов отметил, что в настоящее время большинство беспилотных систем в россии поставляются из Китая, и выразил благодарность китайским партнерам. Однако он подчеркнул важность развития собственных ресурсов в этой области и выделение необходимых средств для этой цели.
Это заявление было сделано в рамках анонса новой программы россии по созданию собственной базы для производства беспилотных летательных аппаратов. Силуанов сообщил, что на этот проект будет выделено дополнительно 60 миллиардов рублей. Главной целью программы является увеличение доли российских беспилотников в общем объеме до 41% к 2025 году.
Эту информацию представил Антон Силуанов, глава Министерства финансов рф, в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, 16 октября.
Силуанов отметил, что в настоящее время большинство беспилотных систем в россии поставляются из Китая, и выразил благодарность китайским партнерам. Однако он подчеркнул важность развития собственных ресурсов в этой области и выделение необходимых средств для этой цели.
Это заявление было сделано в рамках анонса новой программы россии по созданию собственной базы для производства беспилотных летательных аппаратов. Силуанов сообщил, что на этот проект будет выделено дополнительно 60 миллиардов рублей. Главной целью программы является увеличение доли российских беспилотников в общем объеме до 41% к 2025 году.
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