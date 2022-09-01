Россия признала полк «Азов» террористической организацией, чтобы не пускать к пленным Красный крест - Омбудсмен

Решение Верховного суда рф о признании украинского полка специального назначения "Азов" террористической организацией является попыткой россии вывести военнопленных полка "Азов" из-под действия Третьей Женевской конвенции.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
/>россия, как прогнозирует Омбудсмен, будет отказывать в доступе к военнопленным представителям Международного комитета Красного креста и сочтет это законным.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
/>россия, как прогнозирует Омбудсмен, будет отказывать в доступе к военнопленным представителям Международного комитета Красного креста и сочтет это законным.
Омбудсмен подчеркнул, что теперь россия может преследовать военнопленных, согласно своему законодательству, а наказание, которое оно предусматривает, грозит и гражданским, если они оказывали помощь или другим способом взаимодействовали с полком "Азов". Они могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.
Лубинец считает, что своими действиями россия пытается скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины.
Лубинец считает, что своими действиями россия пытается скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины.
российское министерство обороны 16 мая сообщило о договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" на оккупированную территорию Донбасса. Однако уже на следующий день в россии заявили о планах допросить украинских военных в ростовском СИЗО, а также об идее принять запрет на обмен так называемых нацистских преступников.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр советовала воспринимать как политические заявления слова российского руководства относительно судьбы бойцов из "Азовстали".
Напомним, вчера Верховный суд россии признал украинский полк специального назначения "Азов", бойцы которого защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе, террористической организацией.
В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр советовала воспринимать как политические заявления слова российского руководства относительно судьбы бойцов из "Азовстали".
Напомним, вчера Верховный суд россии признал украинский полк специального назначения "Азов", бойцы которого защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе, террористической организацией.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии