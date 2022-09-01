Россия признала полк «Азов» террористической организацией, чтобы не пускать к пленным Красный крест - Омбудсмен

17:49 03 августа Киев, Украина

Решение Верховного суда рф о признании украинского полка специального назначения "Азов" террористической организацией является попыткой россии вывести военнопленных полка "Азов" из-под действия Третьей Женевской конвенции.



Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



/>россия, как прогнозирует Омбудсмен, будет отказывать в доступе к военнопленным представителям Международного комитета Красного креста и сочтет это законным.

“Это исключит возможность проверки состояния здоровья, противодействия применению к военнопленным бессудным казням, пыткам, а также жестокому обращению. Россия перестанет предоставлять информацию через МККК для родственников военнопленных о пребывании в плену и другую информацию", – говорит Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что теперь россия может преследовать военнопленных, согласно своему законодательству, а наказание, которое оно предусматривает, грозит и гражданским, если они оказывали помощь или другим способом взаимодействовали с полком "Азов". Они могут получить от 10 до 20 лет лишения свободы.



Лубинец считает, что своими действиями россия пытается скрыть системные и массовые нарушения норм международного права и совершение военных преступлений в необоснованной войне против Украины.