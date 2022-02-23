Россия признала "ЛНР" и "ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия признала так называемые "ЛНР" и "ДНР" в пределах, указанных в их "конституциях", то есть в пределах Донецкой и Луганской областей.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Мы же их признали. А это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, включая конституцию, а в конституции прописаны границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу подчеркнуть, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно, потому что боевые действия там продолжаются и, более того, они имеют тенденцию к обострению, но, надеюсь, так и будет в будущем”, – заявил он.
Сегодня официальные представители РФ отказывались ответить на вопрос, о какой территории идет речь после того, как Путин подписал указ о "признании независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, что Совет Федерации России 22 февраля разрешил президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы за рубежом, в том числе ввести их на оккупированные территории Донбасса.
Постановление вступает в силу с момента его принятия. Где как долго, с какой целью и какой численностью будут использованы российские войска, решает Путин.
В то же время глава Совета Валентина Матвиенко сказала, что это будут "миротворческие силы", которые "помогут избежать войны в регионе".
Напомним, что накануне, 21 февраля, Путин признал "независимость" захваченных боевиками территорий Луганской и Донецкой областей. В присутствии главарей псевдореспублика Дениса Пушилина и Леонида Пасечника он подписал указы о признании ОРДЛО и призвал Госдуму и Совет федерации немедленно признать самопровозглашенные республики.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Мы же их признали. А это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, включая конституцию, а в конституции прописаны границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, и я хочу подчеркнуть, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик. К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно, потому что боевые действия там продолжаются и, более того, они имеют тенденцию к обострению, но, надеюсь, так и будет в будущем”, – заявил он.
Сегодня официальные представители РФ отказывались ответить на вопрос, о какой территории идет речь после того, как Путин подписал указ о "признании независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, что Совет Федерации России 22 февраля разрешил президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы за рубежом, в том числе ввести их на оккупированные территории Донбасса.
Постановление вступает в силу с момента его принятия. Где как долго, с какой целью и какой численностью будут использованы российские войска, решает Путин.
В то же время глава Совета Валентина Матвиенко сказала, что это будут "миротворческие силы", которые "помогут избежать войны в регионе".
Напомним, что накануне, 21 февраля, Путин признал "независимость" захваченных боевиками территорий Луганской и Донецкой областей. В присутствии главарей псевдореспублика Дениса Пушилина и Леонида Пасечника он подписал указы о признании ОРДЛО и призвал Госдуму и Совет федерации немедленно признать самопровозглашенные республики.
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