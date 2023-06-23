Россия привлекла дельфинов для укрепления своей базы в Севастополе - разведка

Российский агрессор принял значительные меры по укреплению безопасности своей главной базы Черноморского флота, расположенной в Севастополе.
По информации британской разведки, для этих целей российская сторона даже задействовала дрессированных дельфинов.
По данным источников, россияне установили не менее четырех слоев сетей и боновых заграждений, закрывающих вход в гавань. Однако система обороны не ограничивается только этими мерами.
По информации британской разведки, для этих целей российская сторона даже задействовала дрессированных дельфинов.
По данным источников, россияне установили не менее четырех слоев сетей и боновых заграждений, закрывающих вход в гавань. Однако система обороны не ограничивается только этими мерами.
Служба также указывает на использование россией дрессированных морских животных в Арктике, хотя в данном случае не речь идет о дельфинах, а о китах-белухах и тюленях. Они выполняют различные задачи поставленные перед ними.
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