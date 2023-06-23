Россия привлекла дельфинов для укрепления своей базы в Севастополе - разведка

12:58 23 июня Киев, Украина

Российский агрессор принял значительные меры по укреплению безопасности своей главной базы Черноморского флота, расположенной в Севастополе.



По информации британской разведки, для этих целей российская сторона даже задействовала дрессированных дельфинов.



По данным источников, россияне установили не менее четырех слоев сетей и боновых заграждений, закрывающих вход в гавань. Однако система обороны не ограничивается только этими мерами.

"В последние недели, скорее всего, было усиление защиты путем увеличения числа обученных морских млекопитающих. Спутниковые снимки свидетельствуют о почти удвоении плавучих загонов для млекопитающих в гавани, и, вероятно, там обитают дельфины-афалины", - говорится в сообщении разведки.



Служба также указывает на использование россией дрессированных морских животных в Арктике, хотя в данном случае не речь идет о дельфинах, а о китах-белухах и тюленях. Они выполняют различные задачи поставленные перед ними.