Россия присвоила около 800 иностранных самолетов

19:54 24 марта Киев, Украина

Россия перевела в свой реестр около 800 самолетов, принадлежащих иностранным лизингодателям или зарегистрированных в иностранных реестрах.

Об этом пишет британская ВВС со ссылкой на заявление министерства транспорта РФ.



Россия потеряла 78 самолетов, которые были арестованы за рубежом из-за санкций, говорится в сообщении.



В марте в России начал действовать закон, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российский компаний.



Таким самолетам выдают российский сертификат летной годности.



/>Санкции, введенные после вторжения России в Украину, дают возможность лизинговым компаниям до 28 марта освободиться от контрактов с российскими авиакомпаниями.



По данным Reuters, всего в России эксплуатируются 1367 воздушных судов. Из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах. Иностранным лизингодателям принадлежит 515 самолетов. Их общая стоимость оценивается в $10 млрд.