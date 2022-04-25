россия применяла в Буче оружие времен Первой мировой войны

16:02 25 апреля Киев, Украина

Десятки мирных жителей Бучи были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов российской артиллерии. Речь идет о флешеттах, которые активно использовали во время боевых действий в Первой мировой войне.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на судмедэкспертов

«Мы с коллегами нашли несколько тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин в этом регионе. Их очень трудно найти в теле, они слишком тонкие. Большинство тел привезли из Буча -Ирпенского района», — сообщил The Guardian украинский судебно-медицинский эксперт Владислав Пировский.

Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах, подтвердили, что это были флешетты.

В годы Первой мировой войны их активно применяли армии кайзеровской Германии и российской империи. Флешетты в пачках или кассетах сбрасывали с самолетов на пехоту или кавалерию противника. Благодаря своей форме сброшенная с самолета флешетта ближе к земле разгоняется достаточно, чтобы пробить доску толщиной до полутора сантиметров.



В современной артиллерии флешетты используются как готовые поражающие элементы в некоторых снарядах. Такие боеприпасы стоят на вооружении армии США (XM580E1) и России (снаряд 3Ш1 со стреловидными ГПЭ, применяется в составе выстрелов 3ВШ1, 3ВШ3 и 3ВШ4).



Современный снаряд может содержать до 8000 флешетт. После выстрела снаряды разрываются, высвобождая поражающие элементы над землей. Флешетты могут поразить цель на расстоянии до 300 метров от разорвавшегося снаряда. При попадании в тело жертвы дротик может терять жесткость, сгибаясь в крючок,а часть оперения может отломиться и причинить дополнительные ранения.



Правозащитные группы уже давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, однако эти боеприпасы не запрещены международным правом. Применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права, напомнинают они.