россия применяла в Буче оружие времен Первой мировой войны

Десятки мирных жителей Бучи были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов российской артиллерии. Речь идет о флешеттах, которые активно использовали во время боевых действий в Первой мировой войне.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на судмедэкспертов
Независимые эксперты по оружию, изучившие фотографии металлических стрел, найденных в телах, подтвердили, что это были флешетты.
В годы Первой мировой войны их активно применяли армии кайзеровской Германии и российской империи. Флешетты в пачках или кассетах сбрасывали с самолетов на пехоту или кавалерию противника. Благодаря своей форме сброшенная с самолета флешетта ближе к земле разгоняется достаточно, чтобы пробить доску толщиной до полутора сантиметров.
В современной артиллерии флешетты используются как готовые поражающие элементы в некоторых снарядах. Такие боеприпасы стоят на вооружении армии США (XM580E1) и России (снаряд 3Ш1 со стреловидными ГПЭ, применяется в составе выстрелов 3ВШ1, 3ВШ3 и 3ВШ4).
Современный снаряд может содержать до 8000 флешетт. После выстрела снаряды разрываются, высвобождая поражающие элементы над землей. Флешетты могут поразить цель на расстоянии до 300 метров от разорвавшегося снаряда. При попадании в тело жертвы дротик может терять жесткость, сгибаясь в крючок,а часть оперения может отломиться и причинить дополнительные ранения.
Правозащитные группы уже давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, однако эти боеприпасы не запрещены международным правом. Применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права, напомнинают они.
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