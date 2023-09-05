Россия преследует крымчан по религиозной принадлежности - Лубинец

Россия возбудила более 100 уголовных дел против крымчан по религиозному признаку, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Из них 17 дел возбуждены против членов "Свидетелей Иеговы".
Об этом в Телеграме проинформировал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец заявил, что преследование членов религиозных организаций во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением россией 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Он также отметил, что Женевская конвенция запрещает применение законов страны-оккупанта на оккупированной территории.
Об этом в Телеграме проинформировал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец заявил, что преследование членов религиозных организаций во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением россией 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.
Он также отметил, что Женевская конвенция запрещает применение законов страны-оккупанта на оккупированной территории.
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