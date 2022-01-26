Россия предостерегает от «деструктивных» санкций в отношении Путина

18:22 26 Январь Киев, Украина





Запад предупредил Россию о серьезных последствиях в случае ее вторжения, а во вторник Вашингтон заявил, что могут быть введены санкции против лично Путина.



Отреагировав на эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы бесполезными, поскольку высокопоставленным российским чиновникам запрещено иметь активы за границей.



Но такой шаг, по его словам, нанесет серьезный ущерб дипломатическим попыткам ослабить нарастающую напряженность вокруг Украины.

«Политически это не больно, это деструктивно», — сказал Песков журналистам.



Кремль ранее заявлял, что любые санкции США, направленные против Путина лично, будут сродни пересечению красной линии, предупредив, что этот шаг может привести к разрыву двусторонних отношений.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что любое военное нападение России на Украину вызовет «огромные последствия» и может даже «изменить мир».



Повторяя сообщение Байдена, высокопоставленный американский чиновник описал потенциальные экономические санкции «с огромными последствиями», которые будут выходить далеко за рамки мер, введенных в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма. Россия ответила на угрозы США ввести прямые санкции против президента Владимира Путина , заявив, что действия против российского лидера будут неэффективными и нанесут ущерб усилиям по снижению напряженности вокруг Украины.Запад предупредил Россию о серьезных последствиях в случае ее вторжения, а во вторник Вашингтон заявил, что могут быть введены санкции против лично Путина.Отреагировав на эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы бесполезными, поскольку высокопоставленным российским чиновникам запрещено иметь активы за границей.Но такой шаг, по его словам, нанесет серьезный ущерб дипломатическим попыткам ослабить нарастающую напряженность вокруг Украины.«Политически это не больно, это деструктивно», — сказал Песков журналистам.Кремль ранее заявлял, что любые санкции США, направленные против Путина лично, будут сродни пересечению красной линии, предупредив, что этот шаг может привести к разрыву двусторонних отношений.Президент США Джо Байден заявил во вторник, что любое военное нападение России на Украину вызовет «огромные последствия» и может даже «изменить мир».Повторяя сообщение Байдена, высокопоставленный американский чиновник описал потенциальные экономические санкции «с огромными последствиями», которые будут выходить далеко за рамки мер, введенных в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма.



Чиновник заявил, что новые меры будут включать ограничения на экспорт высокотехнологичного американского оборудования в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений и аэрокосмической отрасли.



По словам чиновника, отключение России от этих технологий нанесет "серьезный удар по стратегическим амбициям Путина по индустриализации своей экономики".



Депутат Госдумы России заявил в среду, что угроза Вашингтона в адрес Путина показала, что США «хочет иметь лояльного российского президента, которого они могут контролировать».



«США недовольны тем, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и независимой», — написал Вячеслав Володин в социальных сетях.



В течение нескольких недель переговоров между российскими, американскими и европейскими дипломатами западные лидеры неоднократно предупреждали о далеко идущих экономических мерах против Москвы в случае нападения.