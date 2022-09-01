Россия практически не контролирует ситуацию в Черном море - британская разведка

15:54 16 августа Киев, Украина

Черноморский флот россии занял нехарактерную для себя оборонительную позицию и слабо контролирует ситуацию в Черном море. Об этом сообщает британское минобороны в ежедневном отчете военной разведки.



Нынешнее поведение военно-морских сил россии в Черном море контрастирует с повышенной активностью флота в других морях, типичной для этого времени года. Патрулирование обычно ограничивается водами в пределах видимости побережья Крыма.

В то же время, флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений.

«Черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений, но в настоящее время испытывает трудности с осуществлением эффективного контроля над морем. Он потерял свой флагман „Москва“, значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиный», — говорится в отчете.

Ограниченные возможности Черноморского флота подрывают общую стратегию российского вторжения, считают в Лондоне. Морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может сберечь ресурсы на этом направлении, чтобы оказать давление на российские войска в другом месте.