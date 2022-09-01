Россия практически не контролирует ситуацию в Черном море - британская разведка

Черноморский флот россии занял нехарактерную для себя оборонительную позицию и слабо контролирует ситуацию в Черном море. Об этом сообщает британское минобороны в ежедневном отчете военной разведки.
Нынешнее поведение военно-морских сил россии в Черном море контрастирует с повышенной активностью флота в других морях, типичной для этого времени года. Патрулирование обычно ограничивается водами в пределах видимости побережья Крыма.
Нынешнее поведение военно-морских сил россии в Черном море контрастирует с повышенной активностью флота в других морях, типичной для этого времени года. Патрулирование обычно ограничивается водами в пределах видимости побережья Крыма.
В то же время, флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступлений.
Ограниченные возможности Черноморского флота подрывают общую стратегию российского вторжения, считают в Лондоне. Морская угроза Одессе в настоящее время в значительной степени нейтрализована. Это означает, что Украина может сберечь ресурсы на этом направлении, чтобы оказать давление на российские войска в другом месте.
В июле заместитель министра обороны Украины, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов заявлял, что ВСУ с помощью западного вооружения способны уничтожить российский Черноморский флот и вернуть Крым Украине. Он добавил, что россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство.
Украинские официальные лица неоднократно говорили о планах атаковать Крымский полуостров, который москва использует для переправы своего оружия и военной техники в Украину. 16 июля представитель Главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий объявил, что американские системы HIMARS будут применяться украинскими солдатами для ударов по российским объектам в Крыму.
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