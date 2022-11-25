Россия потратила на войну с Украиной четверть своего годового бюджета - Forbes

07:38 25 ноября Киев, Украина





Об этом свидетельствуют расчеты



Отмечается, что основной статьей расходов армии во время войны есть боеприпасы и военные.



По данным Forbes, россия в войне использовала от 10 000 до 50 000 снарядов в день, а средняя цена советского калибра снаряда около $1000. За девять месяцев вторжения в Украину россия потратила на ведение войны $82 миллиарда - это четверть годового бюджета страны.Об этом свидетельствуют расчеты Forbes Отмечается, что основной статьей расходов армии во время войны есть боеприпасы и военные.По данным Forbes, россия в войне использовала от 10 000 до 50 000 снарядов в день, а средняя цена советского калибра снаряда около $1000.

"Итак, только на обеспечение артиллерии россияне потратили более $5,5 млрд", - отмечают в Forbes.

Также россия выпустила по Украине более 4 тысяч ракет, средняя стоимость одной единицы которой составляет $3 млн.



Кроме того, российская федерация тратит значительные суммы на выплаты зарплаты военным и обеспечение их амуницией. В день на одного солдата россия тратит около $200 в день. Таким образом, учитывая проведение последних волн мобилизации, расходы на зарплату военных

составляют около $2,7 млрд.

Отдельным пунктом Forbes называет "российский ленд-лиз", подразумевая российскую технику, захваченную ВСУ.



Ссылаясь на данные проекта Oryx, сообщает, что общая стоимость военных трофеев Украины составляет почти $2 млрд, без учета легкого вооружения и боеприпасов.



Ввиду указанных цифр Forbes делает вывод, что в следующем году "счет за войну" может стать слишком высоким для россии.