17:34 03 ноября Киев, Украина

Глава Службы информации и безопасности Молдовы, Александр Мустяце, заявил, что россия потратила 1 миллиард леев (примерно 55,2 миллиона долларов) на дестабилизацию ситуации в Молдове.



Об этом сообщил NewsMaker.



Согласно данным Службы информации и безопасности (СИБ), начиная со второй половины 2022 года, наблюдается подготовка и реализация внешнего сценария диверсионных действий на территории Молдовы с целью свергнуть демократическое правительство насильственным путем и захватить политический контроль силами криминальных группировок, которые подчинены другим государствам.



Мустяце отметил, что организаторы этого сценария связаны с российскими структурами, ответственными за разработку политических технологий, и с российскими спецслужбами. Они связаны с администрацией президента россии. Авторами этого сценария на территории Молдовы являются участники организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.



Для дестабилизации ситуации в Молдове Илан Шор использует несколько политических партий, в частности, партию "Шанс". Также его преступную группировку поддерживает другой молдавский олигарх - Влад Плахотнюк.



СИБ провела масштабную операцию с целью повлиять на избирательные процессы, включая скрытое финансирование избирательной кампании партии "Шанс". Это финансирование, согласно данным, превысило 90 миллионов леев и в значительной степени поступило из-за рубежа, включая россию.



СИБ также сообщила, что кандидаты от партии "Шанс" в ходе избирательной кампании пообещали реализовать несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых участвовал гражданин россии и Израиля Игал/Игорь Швед. Сумма финансирования от Игала Шведа составила около 1 032 737 евро и 280 тысяч долларов.



СИБ заверила, что подготовила подробный доклад о попытках россии дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью преступной группировки Илана Шора и направила его в ряд государственных органов, включая Центральную избирательную комиссию, Национальный центр борьбы с коррупцией и Генеральную прокуратуру.