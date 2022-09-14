Россия потратила 300 млн долларов на подкуп партий в разных странах

11:20 14 сентября Киев, Украина

С 2014 года россия тайно перевела более 300 миллионов долларов и планировала тайно перевести еще как минимум сотни миллионов иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем 20 странах, чтобы повлиять на результаты выборов.





Чиновник сообщил, что россия мотивирована "попыткой подорвать демократию во всех этих странах". По его мнению, одним из самых эффективных способов противостоять российскому тайному влиянию является его разоблачение.



США поделились информацией со странами, пострадавшими от действий россиян, и администрация Байдена надеется, что обнародование этой информации покажет, что скрытое политическое влияние россии является "глобальным явлением, требующим скоординированных действий", а россия и поддерживаемые ею партии будут официально предупреждены.



Сообщается, что Госсекретарь США Энтони Об этом рассказал высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена со ссылкой на американскую разведку, сообщает CNN.Чиновник сообщил, что россия мотивирована "попыткой подорвать демократию во всех этих странах". По его мнению, одним из самых эффективных способов противостоять российскому тайному влиянию является его разоблачение.США поделились информацией со странами, пострадавшими от действий россиян, и администрация Байдена надеется, что обнародование этой информации покажет, что скрытое политическое влияние россии является "глобальным явлением, требующим скоординированных действий", а россия и поддерживаемые ею партии будут официально предупреждены.Сообщается, что Госсекретарь США Энтони Блинкен направил результаты разведки в посольства во всем мире. Глобальное вмешательство россии было задокументировано, в частности, в Боснии и Герцеговине, Черногории и Албании.