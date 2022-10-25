Россия потеряла в Украине более четверти вертолетов Ка-52 — британская разведка

10:00 25 октября Киев, Украина

У россии нет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами на поле боя. Армия рф в Украине потеряла более четверти имеющихся у нее вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Было не менее 23 подтвержденных потерь российского ударного вертолета Ка-52 в Украине с момента вторжения. Это составляет более 25% текущего парка российских ВВС с 90 Ка-52 и почти половину общих потерь россии в Украине", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что российские ударные вертолеты, по всей вероятности, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.

"России все еще не удается сохранить должное преимущество в воздухе, чтобы надежно оказывать эффективную поддержку с воздуха недалеко от линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются", — говорится в сообщении.

В британском ведомстве считают, что российские командиры все чаще прибегают к выполнению ударных вертолетных миссий высокого риска как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.