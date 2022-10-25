Россия потеряла в Украине более четверти вертолетов Ка-52 — британская разведка

У россии нет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами на поле боя. Армия рф в Украине потеряла более четверти имеющихся у нее вертолетов Ка-52 "Аллигатор".
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В британской разведке отметили, что российские ударные вертолеты, по всей вероятности, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.
В британском ведомстве считают, что российские командиры все чаще прибегают к выполнению ударных вертолетных миссий высокого риска как одного из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.
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