Россия потеряла 12 тысяч солдат - Генштаб ВСУ

10:45 08 Март Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ представил сводку потерь, которые понесла российская армия в ходе войны в Украине.

Потери военных составили более 12 000 человек.

Кроме этого, уничтожены 303 танка, 1036 бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 27 средств ПВО, 48 самолетов, 80 вертолетов, 3 катера и 474 единицы автомобильной техники.



В генштабе отметили, что данные уточняются, так как подсчеты трудно вести из-за интенсивности боевых действий.